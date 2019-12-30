法政府與工會爆發口水戰 交通停擺僵局沒解方

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（法新社巴黎29日電） 法國政府和法國總工會今天隔空對罵，互控對方是害法國因為年金改革爭議陷入3周交通罷工的罪魁禍首，而整個僵局沒有出現趨緩跡象。

法國交通部次長傑巴里（Jean-Baptiste Djebbari ）指控，強硬派法國總工會（CGT）「徹底反對任何改革」。而工會秘書長馬蒂內茲（Philippe Martinez）則指責政府在衝突中「散播」混亂。

法新社報導，這波罷工進入第25天，現在已經比1995年惡名昭彰的22天冬季罷工還要久，並且可能超過法國史上最漫長的交通罷工，也就是1986年底至1987年初的28天抗議。

除了兩條無人駕駛地鐵路線外，巴黎地鐵今天幾乎再度完全停擺，只有極少部分高鐵列車（TGV）營運。

為了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）支持的年金改革計畫，政府和工會預定1月7日召開新一輪會談，而工會已計畫在1月9日舉行新的反年改大型示威活動。

傑巴里在「星期日報」（Journal de Dimanche）的訪問中，怒控法國總工會持「恐嚇、騷擾甚至攻擊態度」對待選擇不罷工的鐵路員工。

他指控法國總工會「徹底反對任何改革，有時甚至動輒恐嚇」。他說：「法國總工會想透過媒體噱頭帶來重大影響，但法國人不會被這極左政治化的運動欺騙。」

馬蒂內茲接受同一家報紙採訪時則指控，政府試圖讓衝突進一步惡化。他說：「馬克宏展現自己是新世界的人，但他是在模仿（前英國首相）佘契爾夫人（Margaret Thatcher）。」此言是指佘契爾夫人在1980年代的礦工罷工僵局中，設法削弱工會權力。

馬蒂內茲還說：「我們這裡確實怒火中燒。當然，沒領到24天的薪水很難熬，但這場衝突是（馬克宏上任）兩年半來人民生活苦哈哈所致。」他說，他在等馬克宏於31日晚上的新年致詞中讓步，並承認「大多數人都不高興，而他（馬克宏）錯了」。

法國退休金制度改革的爭議點之一在於規定法定退休年齡62歲，並加設平衡年齡64歲，勞工必須工作到64 歲才能獲得完整的退休金。

巴黎地鐵服務明天預計將有所改善，但仍受到嚴重干擾，除了兩條路線關閉外，另外12條地鐵線也只提供部分服務。

© 2019 AFP