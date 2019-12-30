澳洲野火燒到墨爾本 當局要求10萬居民撤離

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（法新社墨爾本30日電） 澳洲第二大城墨爾本附近野火肆虐，當局要求5個郊區共約10萬居民今晚撤離。澳洲叢林野火危機持續惡化，如今又傳出1名義消在鄉間滅火時殉職。

墨爾本近郊野火已焚燒40公頃草地，儘管當局已將先前發布的叢林野火警報等級調降，但仍呼籲居民遠離大火。

澳洲維多利亞省（Victoria）急難單位表示，在墨爾本北方郊區邦度拉（Bundoora），野火已暫停朝住宅擴散，但火勢尚未獲得控制。邦度拉距離墨爾本市中心僅16公里，且是澳洲2所大學主要校區所在地。

當地媒體播出的畫面顯示，滅火飛機從數個社區上空飛過，居民也拿水管替房屋澆水，盼能阻止火勢蔓延。

澳洲新南威爾斯省（New South Wales）鄉村消防局（Rural Fire Service）也表示，雪梨西南方一處野火焚燒逾5小時，1名義消在滅火時不幸喪生，另有2名義消遭到灼傷。

除此之外，澳洲今年野火季已釀成10人死亡，包含2名義消；並已摧毀超過1000棟房屋，焚燒超過300萬公頃土地，面積比比利時國土還大。

這場危機也令人們將焦點轉向氣候變遷。科學家指出，氣候變遷正造成澳洲叢林野火季更長且火勢更猛。民眾因此走上街頭抗議，要求立刻採取行動因應全球暖化。

© 2019 AFP