真主黨旅遭空襲 伊拉克揚言檢討對美關係

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（法新社巴格達30日電） 由於美國對併入伊拉克軍隊的親伊朗武裝團體真主黨旅發動空襲，伊拉克政府今天揚言將「檢討」對美關係。伊拉克什葉派教士薩德表示，願與伊朗支持的敵對民兵合作，以驅逐美國駐軍。

在總理馬蒂（Adel Abdel Mahdi）辭職後負責看守政務的伊拉克政府發表聲明說：「美軍是依據他們而不是伊拉克人民的政治優先要務來採取行動。」

聲明中說，保護伊拉克、伊拉克軍事基地和軍隊「是伊拉克安全部隊的唯一責任」；並說，美軍這樣的空襲「侵犯了伊拉克主權」，也「抵觸了（美國領導下國際）聯軍的交戰規則」。這個聯軍駐紮伊拉克，與聖戰分子作戰。

聲明宣告，美國的攻擊行動「迫使伊拉克檢討對美關係以及維護主權的安全、政治和法律架構」。

薩德（Moqtada al－Sadr）今天表示，他願與伊朗支持而和他在政治上對立的各民兵團體合作，透過政治和法律手段來終止美國在伊拉克境內駐軍。

如果這種作法無效，他將與政治對手合作，「採取其他行動」來驅逐美軍。在美國2003年進攻伊拉克並推翻前獨裁者海珊（Saddam Hussein）後，薩德旗下民兵便與美軍交戰多年。（譯者：張佑之）

© 2019 AFP