美民權領袖路易斯宣布 罹患第4期胰臟癌

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（法新社華盛頓29日電） 美國民主黨聯邦眾議員路易斯（John Lewis）今天宣布，他被診斷罹患第4期胰臟癌。路易斯曾與民權鬥士金恩博士（Martin Luther King Jr.）一起遊行抗爭。

79歲的路易斯在聲明中表示，他在接受「例行體檢」後被診斷罹癌，還提到自己將尋求治療，並會持續擔任喬治亞州聯邦眾議員。路易斯曾多次批評美國總統川普。

他說：「我一生幾乎都在為自由、平等、基本人權奮鬥，但我從未面臨像我現在遭遇的挑戰。」

路易斯數十年來致力於民權運動而聞名，1963年8月與金恩博士在華府共同遊行抗爭，金恩博士當時發表知名演說「我有一個夢」（I have a dream），5年後遇刺身亡。

路易斯表示：「我決定去做我知道要做且一直在做的事：我將為之奮鬥，繼續為『至愛社區』（Beloved Community）而戰。」至愛社區是指金恩博士曾提出的願景。

路易斯還說，自己在接受治療期間可能會錯過幾次投票，「但有上帝恩典，我很快就會重返前線」。

路易斯1965年3月7日在阿拉巴馬州塞麻市（Selma）率領遊行運動時曾遭警察毆打，這起警察攻擊遊行民眾事件後來被稱作「血腥星期日」（Bloody Sunday）。

他1987年進入國會，代表的選區涵蓋喬治亞州首府亞特蘭大部分地區。

路易斯和數名民主黨議員缺席川普2017年1月就職大典，他認為川普的勝選不合法。

川普當時在推特發文回擊，直指路易斯「應該多花點時間為他的選區解決問題並提供協助，因為他的選區情況糟糕，正在崩潰中（遑論犯罪猖獗）」，此番言論引來廣泛批評。

© 2019 AFP