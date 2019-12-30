義甲羅馬大部分股權 傳被美國富豪佛瑞金收購

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（法新社米蘭29日電） 義甲勁旅羅馬隊（AS Roma）大部分股權，據報將被美國億萬富翁佛瑞金（Dan Friedkin）以8.72億美元（約新台幣264.65億元）收購。

來自德州的54歲商人佛瑞金，很快將從同為美國富豪的巴羅塔（James Pallotta）旗下的財團接過球隊。巴羅塔是在2012年買下羅馬隊2/3股份。

「體育報」（Gazzetta dello Sport）、義大利天空體育（Sky Sports Italia）的報導指出，雙方已達成初步共識。

目前羅馬隊本身尚未證實這筆交易，但羅馬隊11月時曾表示，球隊正和「潛在的投資者進行初步討論」。

佛瑞金是佛瑞金集團（Friedkin Group）的執行長、「海灣豐田」（Gulf States Toyota）公司的老闆。海灣豐田是在美國的獨立汽車經銷商。

根據義大利艾吉新聞社（AGI）報導，佛瑞金的兒子萊恩（Ryan）可望搬去羅馬管理球隊。

曾拿下3次義甲冠軍的羅馬，2001年後就未曾再嘗義甲冠軍滋味本季目前在義甲排名第4；他們最近一次奪冠紀錄是2008年的義大利杯（Italian Cup）。

© 2019 AFP