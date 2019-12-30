華府新聞博物館將熄燈 民眾感嘆媒體素養很重要

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（法新社華盛頓30日電） 不堪財務負荷，加上受政治人物抨擊媒體影響，華府新聞博物館將於明天熄燈。部分民眾惋惜，也有教師感嘆，當前政治氛圍，讓孩子具有媒體素養和了解新聞自由的價值無比重要。

距離美國國會大廈僅數步之遙，擁有閃爍發亮玻璃帷幕和鋼骨結構的新聞博物館，11年來一直是新聞業和言論自由的象徵，因不堪財務負荷，加上媒體業受政治人物抨擊影響，將於年底閉館熄燈。

新聞博物館的展覽品包括美國911恐怖攻擊事件紀念物及見證冷戰結束的柏林圍牆，每天還在門口展示各國重要媒體的今日頭版。博物館稍早宣布，這棟由建築師波爾夏克（James Polshek）設計的大樓，將以3.725億美元（約新台幣111億元）轉賣給約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）。

營運博物館、由今日美國報（USA Today）創辦人紐哈斯（Al Neuharth）成立的非營利機構自由論壇（Freedom Forum）已承諾會延續博物館使命，繼續向社會大眾宣導新聞自由的重要，但並未表明是否會開設新的公共展覽空間。

即將離任的公關主任、博物館發言人嘉維卡（Sonya Gavankar）表示：「新聞博物館的未來目前尚未明朗。」

「我們敘述新聞的方式，令我們感到自豪。我們改變了博物館運作模式。」

嘉維卡也承認，新聞博物館的收費性質很難與其他免費參觀的場館匹敵，包括史密森尼博物館（Smithsonian）。新聞博物館成人票價是25美元。

她也說，新聞博物館難以吸引當地居民前來參觀，必須倚賴觀光客和當地學校校外教學作為穩定收入來源。真正住在華盛頓地區的居民，大多是跟着學校才會前來參訪，長大後便很少蒞臨。

首間新聞博物館1997年在維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）開幕，並於2008年搬入連接白宮與美國國會的賓夕法尼亞大道上耗資4.5億美元的大樓。

過20多年來，博物館接待約1000萬訪客，也主辦過數百場媒體活動和會議。

然而，數千家美國報業因財務困難倒閉，新聞博物館也受到牽連。皮尤研究中心（Pew Research Center）指出，過去10來，所有媒體的新聞編輯部人數減少約25%，紙媒則銳減近一半。

社會大眾對媒體的信任感正逐漸滑落。民調機構蓋洛普（Gallup）9月調查顯示，僅有4成美國成年人對報紙、電視和廣播能報導正確和公正的新聞具有「很大」或「相當程度」的信任，這個數字低於1970年代的逾7成。

美國總統川普宣稱媒體是「人民的敵人」，加深社會對新聞業的不信任感，特別是川普盟友。

來自維州阿什蘭（Ashland）的柯里（Cathy Cawley）說，她想在新聞博物館關門前再參觀一次那些「包羅萬象又美麗」的展品，記錄因公殉職記者生平事跡的紀念牆尤其令人感動。

柯里說：「我當時看着牆上掛着關於遇害記者的展覽物，意識到新聞自由的重要性。」

教師葛林華德（Julia Greenwald）在閉館前帶着一群小學和中學學生前往參觀，她說：「這是華府最酷的博物館之一，很難過它就要熄燈了。」

「在當前的政治氛圍，讓孩子具有媒體素養和了解新聞自由的價值是那麼重要。」（譯者：吳升鴻/核稿：陳政一）

© 2019 AFP