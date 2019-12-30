遭蒲亭指為二戰禍首 波蘭痛斥說謊

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（法新社華沙29日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）先前把第二次世界大戰爆發怪到波蘭頭上，波蘭總理莫拉維茨奇今天嚴詞譴責，痛斥莫斯科滿口謊言，只因近來麻煩不斷，試圖轉移焦點。

波蘭外交部27日召見俄國大使以示抗議。外交部表示，二戰是蘇聯與德國聯軍發起，而波蘭在二戰中失去約600萬公民。

莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）聲明指出：「蒲亭總統在多個場合對有關波蘭的事說謊。他是故意的。」

「這種情況常發生在俄國當局覺得所作所為承受國際壓力時…近幾周俄國遭遇多項重大挫敗。」

莫拉維茨奇表示，舉例來說，歐洲聯盟（EU）以俄國兼並克里米亞為由延長對俄制裁、俄國運動員因禁藥問題遭禁賽4年，而俄國「試圖全面掌控白俄羅斯也沒能達成」。

「我認為蒲亭總統此言是企圖掩蓋那些問題，這位俄國領導人非常了解他的指控和實際狀況根本不搭嘎，波蘭沒有希特勒（Adolf Hitler）或史達林（Josef Stalin）的紀念碑。」

「只有侵略者和作惡多端的人會豎立這種紀念碑－─納粹德國和蘇聯。」

1939年9月1日德國入侵波蘭前，德國與蘇聯在秘密條約中同意瓜分東歐，這也就是惡名昭彰的「德蘇互不侵犯條約」（Molotov-Ribbentrop Pact）。

蒲亭本月稍早把二戰怪到西方強權與波蘭頭上，他說，1939年二戰歐洲戰場開打前，西方與波蘭和納粹德國簽訂了多項條約。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）

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