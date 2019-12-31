不滿西墨暗助前朝官員 玻國驅逐兩國外交官

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（法新社拉巴斯30日電） 玻利維亞臨時政府指稱西班牙及墨西哥外交人員試圖協助被通緝的前政府官員離境，今天宣布驅逐墨西哥大使及兩名西班牙外交人員，列為不受歡迎人物。

玻利維亞右翼臨時政府指控西班牙試圖暗中協助被通緝的前總統府部長昆塔納（Juan Ramon Quintana）離開他所藏身的墨西哥駐玻利維亞首都拉巴斯（La Paz）大使館。昆塔納曾是前總統莫拉萊斯（Evo Morales）的左右手。

左派的莫拉萊斯在2019年10月的大選中爭取第4任期，選後宣稱勝出，但部分選民及反對派質疑計票過程中有黑箱，引發大規模社會動蕩，莫拉萊斯於11月10日辭職，獲得墨西哥庇護，後來轉往阿根廷，昆塔納與其他約10名前政府官員則藏身墨西哥駐拉巴斯大使館。

莫拉萊斯下台後，原屬在野的參議院副議長艾尼茲（Jeanine Anez）成為臨時總統，臨時政府指控昆塔納、前文化部長阿拉諾卡（Wilma Alanoca）及其他前政府官員煽動叛亂及從事恐怖行動，不讓他們安然離境。

玻利維亞臨時政府指稱西班牙駐拉巴斯大使館人員於12月27日潛入墨西哥大使館，試圖把昆塔納帶走，為此表達不滿。

艾尼茲表示：「我所主持的憲政政府決定把墨西哥駐拉巴斯大使麥卡多（Maria Teresa Mercado）、西班牙代辦波雷蓋洛（Cristina Borreguero）及西班牙領事費南德茲（Alvaro Fernandez）列為不受歡迎人物。」

艾尼茲說，這3名外交人員「嚴重損害玻利維亞人民及憲政政府的主權及尊嚴」，限他們在72小時內離境。

墨西哥外交部表示，此決定出於政治理由，已指示麥卡多返國。

自從墨西哥給予莫拉萊斯庇護，且墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）稱莫拉萊斯是「政變」受害者之後，玻利維亞與墨西哥的關係就每況愈下。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）

© 2019 AFP