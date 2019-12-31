劍橋分析醜聞餘波盪漾 巴西對臉書開罰近5000萬

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（法新社巴西利亞30日電） 巴西司法部今天以不當分享用戶個資為由，對美國科技巨頭臉書開罰165萬美元（約新台幣4993萬元），此案與英國政治顧問業者劍橋分析公司2018年爆出濫用數據醜聞有關。

司法部說，臉書（Facebook）涉及「濫用行為」，不正當地與應用程式「這是你的數位生活」（This is Your Digital Life）開發人員共享44萬3000名巴西用戶資訊。

這款心理測驗應用程式搜集全球數以千萬計臉書用戶個資，劍橋分析（Cambridge Analytica）隨後取得這些資訊，未經用戶許可便將其用於政治活動，例如英國脫歐公投和美國2016年總統大選。

有報導指巴西用戶也可能是劍橋分析濫用數據醜聞的受害者後，巴西當局展開調查。

臉書估計，高達8700萬用戶個資遭不當分享。

臉書今天發表聲明說，「沒有證據顯示巴西用戶個資落入劍橋分析手中」，公司正在檢視這起案件的法律選項。

臉書發言人說：「我們對平台進行更改，限制應用程式開發人員可以取得用戶資訊。」

巴西司法部堅稱臉書未充分告知用戶關於「預設隱私設定的後果」，特別是與「好友名單」相關的資訊。

巴西政府說，臉書可在10天內上訴，或在一個月內支付罰款。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2019 AFP