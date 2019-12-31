心臟病康復續拚選戰 桑德斯提醫師證明健康無虞

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（法新社華盛頓30日電） 高齡78歲的美國聯邦參議員桑德斯10月因心臟病發作入院治療，這位民主黨籍總統參選人今天提出醫生信函，證明他已經康復，而且情況良好，足以勝任總統工作。

任教於佛蒙特大學（University of Vermont）的心臟科醫師李溫特（Martin LeWinter）表示，桑德斯（Bernie Sanders）已經「順利康復」。

李溫特說：「目前我認為沒有理由說他不能繼續競選。若他當選，我相信他在身心兩方面都有足夠耐力，完全可擔得起總統職位的嚴格挑戰。」

法新社報導，佛蒙特大學另兩名專家也表示，桑德斯本月稍早接受運動心肺功能測試。他們說，和其他健康且沒有已知心臟病的男性相比，他的運動心肺功能是同齡男性的平均水準。

桑德斯10月1日在拉斯維加斯演說時，突然覺得胸痛，暫停競選活動，送醫治療。

出院時他的醫師在聲明中說，桑德斯被診斷出心肌梗塞。「兩支心血管支架及時地植入一條受阻的冠狀動脈中。其他所有動脈都正常。」

在所有的總統參選人中，桑德斯的年紀最長，他的競選團隊因未即時公布桑德斯心臟病發消息而遭受批評。

桑德斯並不是唯一面臨年齡問題的總統參選人，另兩位聲勢領先的民主黨籍總統參選人前副總統拜登（Joe Biden）和聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）的年紀分別為77歲和70歲。

而競選連任的美國總統川普，在今年6月年滿73歲。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）

© 2019 AFP