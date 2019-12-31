摩門教家族屠殺案 墨西哥逮捕7名嫌犯

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（法新社墨西哥市31日電） 墨西哥北部上月發生摩門教徒家族屠殺案，導致9名婦孺死亡，墨西哥檢察總長辦公室表示，當局已逮捕7名涉案嫌犯。

檢察總長辦公室30日在聲明中指出，其中3名嫌犯於12月26日被捕，罪嫌是在組織犯罪中的「可能責任」。其他4名嫌犯是在之前落網，但未有對於他們涉嫌罪名的具體說明。

根據地方媒體，1名地方警察首長涉嫌與組織犯罪有關連，也是被羈押嫌犯之一。

遇害的3名女性和6名孩童擁有美墨雙重國籍，他們於今年11月4日在與美國接壤的索諾拉州（Sonora）和奇瓦瓦州（Chihuahua）之間鄉間公路，遭伏擊喪命。

這起屠殺案的案發地區法治不彰，當地販毒集團爭奪地盤廣為人知，目的是爭奪通往美國的有利可圖販毒路線。

調查人員相信，販毒集團將受害人誤認為敵對幫派成員，但部分家屬駁斥這個理論，聲稱他們遭到蓄意鎖定。

本月初，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）曾與受害人家屬見面，報告調查進展。墨西哥當局與家屬預計未來幾天將2度會面。

屠殺案發生後，美國總統川普曾威脅要將販毒集團列為恐怖組織，許多墨西哥人認為，此舉恐進一步開啟美國干預大門。

© 2019 AFP