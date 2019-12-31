教友聯手制伏槍手 川普贊德州寬鬆槍枝法規救人

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（法新社休士頓30日電） 一名槍手昨天闖進德州教堂開槍，造成2人喪命，教堂維安人員開槍反擊，歹徒當場身亡。美國總統川普今天表示，德州槍枝法規救了好多人命。

德州沃斯堡（Fort Worth）郊區懷特賽特門（White Settlement）的西部公路基督教堂（West Freeway Church of Christ）昨天發生槍擊案，成為美國最新一起宗教場所遇襲事件。

川普推文說：「幸虧有英勇的教區居民挺身而出，保護另外242名信徒，（這起槍擊案）持續6秒就落幕了。德州法律允許這些英雄攜帶武器，才能拯救這麼多人命。」

教會維安志工威爾森（Jack Wilson）告訴記者，槍手在西部公路基督教堂槍擊兩名信徒後，他開槍回擊。

威爾森說：「他開槍擊中理查（Richard）和東尼（Tony）後，轉身走向教堂前端，給了我與他交戰的機會，我射出了一發子彈」

警方表示，有「兩個」教會成員開槍反擊。

批評者抨擊美國槍枝取得太過容易，而德州是全美槍枝管製法規最寬鬆的其中一州。

近幾年來，美國大規模槍擊案激增，為公眾安全敲響警鐘，並且引發新一輪辯論，討論如何控制泛濫的暴力情事。（譯者：黃靖貽/核稿：劉文瑜）

© 2019 AFP