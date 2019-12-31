日產前董座棄保潛逃出境 日本司法蒙羞

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（法新社東京31日電） 日產前董座戈恩在日本被控財務行為不當等罪名交保候審，今天被證實棄保潛逃至黎巴嫩。由於保釋條件包含限制出境及護照交由律師保管，戈恩潛逃出境一事已讓日本司法蒙羞。

日本放送協會（NHK）援引匿名消息人士的說法報導，出入國在留管理廳沒有戈恩（Carlos Ghosn）的離境紀錄。相關單位正在釐清，戈恩是否使用化名離境。

一名外務省官員向NHK表示，戈恩不應離開日本，假若外務省事前掌握他的計畫，一定提早通報相關執法單位。

65歲的戈恩有巴西、法國和黎巴嫩護照，他的辯護律師弘中��一郎表示，這3本護照仍由律師保管中。

黎巴嫩MTV電視台援引官方消息人士的說法報導，戈恩是拿法國護照入境。

報導還指出，戈恩昨天即依據「國際協議」抵達黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）。

執政黨自由民主黨國會議員元榮太一郎指出，戈恩順利潛逃出境的新聞令人震驚，也呼籲政府必須提出迅速有效的改善措施。

同為自民黨籍國會議員、身兼外務副大臣的佐藤正久質疑：「是否有不知名國家協助（戈恩）？日本體制如此輕易允許非法離境發生，也是個嚴重問題。」

日本和黎巴嫩之間並無引渡協定。

戈恩在日本被控的3項罪名恐讓他面臨最高15年的有期徒刑，且獲無罪開釋的機率極小。根據官方統計數據，日本起訴後的定罪率超過99%。（譯者：陳韻聿/核稿：陳彥鈞）

© 2019 AFP