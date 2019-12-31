法國名廚不滿米其林降星級 提告敗訴

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（法新社法國南泰爾31日電） 法國名廚維拉因所獲星等降低而控告美食指南米其林，巴黎近郊南泰爾（Nanterre）的法院今天判維拉敗訴。根據判決，米其林不需提交將維拉旗下餐廳從3星降為2星的理由。

根據法新社取得的判決書，法官認為，維拉（Marc Veyrat）未能提供證據，證明米其林指南（Michelin Guide）今年1月將他的「森林之家」（La Maison des Bois）餐廳由3星改評為2星確實對他造成損害。

出身法國上薩瓦省（Haute-Savoie）的69歲名廚維拉以運用本地香料、藥草和農產品製作美食佳餚着稱，但他批評米其林指南調查員「專業能力不足」。

其中一個原因是他們主張維拉使用英國切達起司，而非他所宣稱使用法國家鄉的起司製作一款舒芙蕾（souffle）。

這個「起司門」事件讓維拉在法國阿爾卑斯山區（Alps）的餐廳「森林之家」今年1月未能守住3星評價，並被降為2星。維拉為此提告米其林。

維拉要求米其林出示調查員曾在他餐廳用餐的證據，以及他們的料理品鑒筆記。

此外，他還主張米其林應支付象徵性的一歐元補償金，以彌補他遭剝奪一顆星後承受的情緒低潮。

© 2019 AFP