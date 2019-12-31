法國米其林名廚起司門開庭 判決可能創先例

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（法新社南泰爾31日電） 巴黎法院今天將判決，美食指南米其林是否應提交將法國名廚維拉旗下餐廳從3星降為2星的依據。一旦米其林獲判須提交，將創下全球高級餐飲界先例，其他廚師也可能跟進。

維拉（Marc Veyrat）以運用本地香料、藥草和農產品製作美食佳餚着稱，但他批評米其林指南（Michelin Guide）調查員「專業能力不足」。

其中一個原因是他們主張維拉使用英國切達起司，而非他所宣稱使用法國家鄉的起司製作一款舒芙蕾（souffle）。

這個「起司門」事件讓他在法國阿爾卑斯山區（Alps）的餐廳「森林之家」（La Maison des Bois）今年1月未能守住3星評價，並被降為2星。維拉為此提告米其林。

此事讓出身法國上薩瓦省（Haute-Savoie）的維拉大受打擊：9年前，滑雪出意外令他無法掌廚；3年前，他的一間餐廳在大火中付之一炬，種種悲劇讓他沉寂許久。

69歲的維拉近日告訴法新社：「我對法國米其林很尊敬…但他們在我的事情上犯錯了，他們必須承認。」

根據報導，維拉希望米其林出示調查員曾在他餐廳用餐的證據，以及他們的料理品鑒筆記。

此外，他還主張米其林應支付象徵性的一歐元補償金，以彌補他遭剝奪一顆星後承受的低潮。

一旦維拉勝訴、法院判決米其林須提交品鑒筆記，這將是全球高級餐飲界先例，其他對米其林有不滿的廚師也可能跟進。（譯者：陳韻聿/核稿：陳彥鈞）

© 2019 AFP