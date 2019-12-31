澳洲野火延燒海濱小鎮 4000人受困海灘

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（法新社雪梨30日電） 澳洲東南部飽受野火蹂躪，火舌包圍熱門觀光景點馬拉庫塔，燒到沒有陸地可以逃生，今天有4000名度假遊客與本地人受困海灘。

維多利亞省海濱小鎮馬拉庫塔（Mallacoota）遭到野火包圍，目前有多達4000人受困海灘，野火濃煙遮天蔽日，白晝變成黑夜，當局說附近的野火引發了雷暴雨與「余火攻擊」。

當地緊急事務管理專員克里斯普（Andrew Crisp）告訴澳洲廣播公司（ABC）：「有一場火災眼看將燒到馬拉庫塔。」他又說，已派出消防人員保護民眾。

澳洲有關當局數日來一再示警，敦促來訪享受夏季艷陽的3萬名旅客離開此區。澳洲目前有數百個野火災區，馬拉庫塔只是其一。

克里斯普說：「馬拉庫塔有3組人馬將負責照顧海灘上的這4000人。我們當然會關切陷入孤立狀態的社區。」

若有必要，澳洲據報已準備好展開海上或空中疏散行動。居民在社群媒體表示他們已穿上救生衣，以免需要跳海求生。

野火延燒地區的溫度可以高到攝氏上百度，在火焰焚身之前，就足以置附近民眾於死地。維多利亞省緊急事務管理局說，海洋救援行動是「萬不得已的方案」。

當地廣播電台記者溫特森（Francesca Winterson）說，她停電期間試着對外廣播緊急警報時，眼睜睜看着火勢直撲這座城市與她自己的住家。她告訴澳洲廣播公司吉普斯蘭電台（ABC Gippsland）：「我寧願活着也不要死守房子。」

維多利亞省以北的新南威爾斯省沿岸，度假遊客也接獲警告，有數起「危險」野火迅速蔓延，如果有必要可在海灘避難。

新南威爾斯省鄉村消防局說：「這些火災今早迅速延燒，對人身安全構成嚴重威脅，不要待在火勢蔓延之處，避開叢林地區。如果道路可以通行，移到較大的城鎮或海灘避難。」

當地媒體的影像顯示，滅火飛機在社區上方盤旋，好幾戶人家也用水管淋澆屋子，希望防止火勢蔓延。

澳洲野火迄今摧毀1000多棟民宅，並焚燒300多萬公頃土地，超過比利時的國土面積。

© 2019 AFP