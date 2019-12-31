澳洲野火延燒 濃煙壟罩雪梨跨年煙火派對照辦

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（法新社雪梨31日電） 因森林野火延燒而濃煙壟罩的雪梨市，今天仍在準備大量的煙火，以便為數十萬人開啟全球第一波迎接跨年、邁向2020年代的慶祝派對。但因澳洲正值野火之苦，雪梨續辦跨年也籲國內批評壓力。

在知名地標雪梨港施放璀璨的跨年煙火向來是澳洲最大城雪梨的一大賣點，但今年的跨年派對卻因澳洲全國飽受災難性森林野火之苦、國內紛紛拋出停辦的呼聲而承受壓力。

雪梨已被有毒濃煙壟罩數周，一項取消跨年煙火以示對因對抗野火而罹難消防人員致敬的請願，聯署人數已超過28萬人。

首都坎培拉與雪梨西部郊區，則因火災風險與極端天候的考量取消煙火活動，但消防單位已雪梨瀕臨水邊較無安全之虞，可續辦煙火。

批評人士希望雪梨將舉辦跨年煙火的650萬美元經費，拿去對付已威脅到雪梨的野火；但當局表示跨年煙火能創造1億3000萬美元商機，況且取消跨年煙火也無助遭野火衝擊的人與事。

雪梨市長摩爾（Clover Moore）表示，她們已承諾會透過影響力深遠的跨年煙火，為飽受旱災與火災的社區取得更多經費。

雪梨跨年預計施放10萬多發煙火，可照亮天際12分鐘，會有約100萬的各國觀眾湧向雪梨港周邊岸際與公園觀賞。

© 2019 AFP