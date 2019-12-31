維吾爾孩童逃至土耳其 心繫新疆失聯親人

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（法新社伊斯坦堡31日電） 土耳其伊斯坦堡郊區一所學校，對逃離中國的維吾爾族孩童來說是個極其難得的地方，他們在這裡可以學習自己的母語和文化，只是對其中一些孩子而言，這裡也是臨時孤兒院。

部分維吾爾穆斯林因為中國打壓新疆的力道逐漸加大而逃離家園，其中有些人以為偶爾回新疆做生意或探親不會構成什麼危險，最終卻消失在幽暗的再教育營里，被迫與外界斷絕音訊。

這所郊區學校的校長庫賽尼（Habibullah Kuseni）說，校內收容的學童稍稍超過100人，其中就有26人的父親或母親被抓進再教育營，其中7人的雙親都進去了。

9歲的法提馬（Fatima）對家鄉已經記憶模糊，現在也漸漸記不清自己的父親，她記得與父親一起看電視，自己想看卡通，父親卻喜歡看新聞，尤其是關於土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的消息。

艾爾段是穆斯林世界少數冒着觸怒中國風險、願意挺身為維吾爾人發聲的政治領袖。

法提馬的父親偶爾會為了生意返回中國，那時世人對新疆再教育營還一無所知。法提馬淚流滿面說：「然後他就不見了。」

「我以為他會回來，但他再也沒有回來。」過去3年來，法提馬的父親音訊全無。

流亡海外的維吾爾維權人士於11月公布證據，顯示中國有將近500座專門用來關押維吾爾人的再教育營和監獄，並宣稱所有關押人數可能遠遠多於各界一般認為的100萬人。

再教育營的消息一開始是於2017年傳出，中國當局起初否認有這麼一回事，之後聲稱那是「自願」參與的職業訓練中心，目的是透過教導普通話及工作技能來打擊極端主義。

但根據外流的內部文件顯示，這些中心的運作方式無異於監獄，批評者指出，這是要滅絕維吾爾族和其他大多數是穆斯林的少數族群在地文化和信仰。

目前逃到土耳其的維吾爾族大約有5萬人，像法提馬一樣、甚至處境比她凄慘的孩子還有很多。

15歲的特爾蘇奈（Tursunay）自2017年7月以來就沒見過爸爸媽媽，也沒有以任何方式通過話。

她的雙親在返回中國途中，打了最後一通電話給她，當時他們說「不用擔心我們」，但他們的護照被沒收，相當奇怪，但他們相信事情很快就能解決，然後就是人間蒸發無消無息。

特爾蘇奈還記得在中國的生活。她回憶，當自家公寓入口處裝設監視攝影機的時候，她問父親「他們為什麼要看着我們？」父親說，「因為我們是穆斯林」，並把他們收藏的所有宗教相關CD燒毀。

現在特爾蘇奈身邊只有妹妹，還有一位在逃難途中認識的年紀稍長朋友照料她們倆，所有跟位在中國的家人的溝通方式都被切斷了。

特爾蘇奈非常渴望得到爸爸媽媽的消息，就算只有隻字片語也好，為此她說，她必須抑制自己對爸爸媽媽杳無音訊的憤怒，「我試着保持樂觀，並且記住這麼對待我的並不是爸爸媽媽」。

據傳，許多留在新疆的孩子，雙親也不在身邊。

「人權觀察」（Human Rights Watch）今年9月表示，中國當局在缺乏父母同意或連繫的情況下，於國營兒童福利機構及寄宿學校收容「無數」孩子，他們的父母不是被拘留，就是在流亡。

許多土耳其人覺得，不管是身為穆斯林，還是同屬突厥語系族群，跟維吾爾人之間都有一種歷史羈絆。

今年12月，伊斯坦堡連續有兩場集會，分別由伊斯蘭教徒和極端民族主義者發起。

貝伊奧盧（Musa Bayoglu）在中國領事館外頭的集會中說：「你們是否聽到了我們東突厥斯坦維吾爾弟兄的哭聲？我們姊妹的呼喊是否越過了你們宮殿的圍牆？」維吾爾維權人士喜歡以東突厥斯坦代指新疆維吾爾自治區，但中國當局嚴格禁止這個稱呼。

今年稍早，土耳其外交部曾說中國迫害維吾爾人是「對人性的重大侮辱」，但之後對此議題就沉默許多。艾爾段9月在聯合國大會發言時，一一列舉遭到迫害的穆斯林族群，從巴勒斯坦人到緬甸洛興雅人，明顯遺漏維吾爾人。

許多人擔心艾爾段屈服於中國的經濟壓力，但在土耳其的維吾爾人仍對土國提供庇護滿懷感謝。一名維吾爾維權分子說，土耳其給了5萬名維吾爾人一片安寧之地，「沒有其他穆斯林國家做到，也沒有西方國家做到」。

根據中國內部外流文件，當局斷絕囚犯與外界一切聯繫，必須時時刻刻受到監控以防脫逃，連如廁時間也不放過。

此外，囚犯必須關押至少一年，先接受思想轉變、學習及訓練、遵從紀律等項目的評估後才能獲釋。

位於伊斯坦堡郊區的這間維吾爾學校，這類消息造成很大的心理創傷。

12歲的魯芬尼（Rufine）長大後想當教師或醫師。她說：「我還是會想聽那些消息，但真的聽到時又很難過、很不安，我會胃痛。」她的母親兩年前回中國照顧魯芬尼的患病祖母，之後就下落不明。

記者詢問校長庫賽尼，學校里哪些東西在中國屬於違法？他聞言一笑說：「光是去一個像土耳其這樣的穆斯林國家度假，就夠把你送進再教育營了。」

「至於這些東西…」庫賽尼伸手指向牆上的東突厥斯坦旗幟和維吾爾的阿拉伯文字，然後做了個割喉動作。

39歲的教師烏特菲（Mahmut Utfi）認為，維吾爾人面臨滅絕危機，「我們的文化，我們的語言，我把自己的工作視為責任」。

而對法提馬來說，鎮壓只會讓她更加反骨強硬。

她的眼淚止不住，嗓音仍然沙啞，但她有個大膽的訊息要給中國政府：「我會告訴他們，再等一下子。你認為我們很弱，但你等着瞧，我們的民族、我們的故土會存續，你阻擋不了的。」

她還說：「他們從我們手裡拿走的東西，我們必將奪回。」（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）

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