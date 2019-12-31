美國檢方：猶太拉比遇襲嫌犯日記曾提希特勒

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約30日電） 美國紐約州1名猶太教拉比28日遭人闖入家中刺傷5人，當局今天以聯邦仇恨犯罪罪名將嫌犯湯瑪斯（Grafton Thomas）正式起訴，理由包括湯瑪斯曾在日記中提到希特勒。

根據美國法院接獲的刑事起訴書，37歲的湯瑪斯在手寫日記中表達反猶太主義觀點，並提到「納粹文化」，還畫有納粹標誌。

由1名聯邦調查局（FBI）探員署名的起訴書寫道，攻擊當天被告的手機被用來上網搜尋一篇文章，標題是:「紐約市猶太區發生疑似反猶太攻擊後，警方加強部署。詳情如下。」

湯瑪斯28日闖入拉比羅登柏格（Chaim Rottenberg）位在紐約州洛克蘭郡（Rockland）的郊區住家揮刀亂砍，當時家中正在進行猶太教慶祝光明節活動。湯瑪斯隨後以5起殺人未遂罪名遭到起訴，他29日現身紐約法庭應訊。

根據今天的起訴書，湯瑪斯曾在11月9日至本月16日期間，用手機4度上網搜尋「為何希特勒仇恨猶太人」，並搜尋紐約地區的「猶太復國主義寺廟」（Zionist Temples）。

「紐約時報」（The New York Times）曾引述湯瑪斯友人柯林斯（Taleea Collins）和牧師裴吉（Wendy Paige）報導，湯瑪斯深受精神疾病所苦。（實習譯者：趙佩宇/核稿：張正芊）

© 2019 AFP