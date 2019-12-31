美製裁致業績下滑 華為：生存是優先要務

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（法新社北京31日電） 在宣告2019年銷售業績，將因美國制裁而不若預期後，中國電信巨擘華為公司今天表示，「生存」將是公司2020年的優先要務。

電信網絡設備執全球牛耳的華為，遭美國政府以恐有國安風險為由，禁止與美企往來生意，形同遭全面封殺；華為一直以來均否認美國相關指控。

華為輪值董事長徐直軍今天發布新年致詞，表示今年在美國政府打壓下，業績雖成長但不如預期，2020年是華為艱難的一年，「生存下來是我們的第一優先」。

徐直軍表示，預計2019年全年實現銷售收入超過人民幣8500億元（約新台幣3兆6550億元），年增18%左右；「儘管沒有達到年初預期，但公司整體經營穩健，基本經受住了考驗」。

至於即將來到的2020年，徐直軍說這將會是華為艱難的一年，因為華為將繼續處於美國「實體清單」的出口管制，沒有了2019年上半年的快速成長與下半年的市場慣性，除了自身的奮鬥，「唯一可依賴的是客戶和夥伴的信任與支持」。

他表示，「生存下來是我們的第一優先」，重點做好保增長、提能力、優組織、控風險。

在部分國家政府限制採購華為產品的背景下，徐直軍也提到，營商環境作為非市場要素，已超越傳統的市場行銷4要素，成為華為實現成長的關鍵；因此，各區域要加強當地政府與夥伴對華為的信任，提升華為在當地的聲譽。

© 2019 AFP