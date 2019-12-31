若當選總統 彭博承諾將白宮改為開放式辦公室

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（法新社華盛頓30日電） 美國民主黨籍總統參選人彭博（Michael Bloomberg）今天表示，如果他贏得明年11月的總統大選，將把白宮改造為「開放式辦公室」，和團隊在同一個空間里一起辦公。

富豪彭博在推特（Twitter）上說，他會把用來舉行儀式的白宮東廳（East Room）改造為開放式辦公室，「我會和團隊一起坐在這裡辦公」。

至於傳統上的總統正式辦公空間橢圓形辦公室（Oval Office），彭博補充道：「我會將橢圓形辦公室用於某些公務用途，絕對不是用來發推文。其他時間，我會待在一個領導者應該在的地方：和團隊一起。」

民主黨內聲勢最高的前副總統拜登（Joe Biden）和聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）雙雙宣布角逐總統一職之後數月，彭博也於11月底宣布要爭取民主黨提名，取得挑戰現任總統川普的資格。

根據雜誌「富比世」（Forbes），旗下擁有同名新聞社的前紐約市長彭博身價超過540億美元。

彭博利用個人財富砸重金買下網路和電視競選廣告。他的競選造勢活動跳過幾個關鍵州，經濟實力不如他的對手在這些州都深耕已久。

美國政治新聞機構Politico報導，彭博迅速擴展的競選團隊正把辦公室搬到紐約時報廣場（Times Square ），辦公室的開放式格局中間，會有一張專屬彭博的辦公桌。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2019 AFP