菲前總統艾奎諾夫人曾向英國求庇護 並獲佘契爾同意

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（法新社倫敦31日電） 根據今天公布的最新解密文件，1986年菲律賓人民起義推翻前總統馬可仕時，後來上台的前總統艾奎諾夫人曾在情勢最緊繃時向英國尋求庇護，並獲得當時的英國首相佘契爾夫人同意。

菲律賓當年因馬可仕（Ferdinand Marcos）在提前大選宣告勝利，但選舉遭控嚴重舞弊，而爆發「人民力量革命」（People Power Revolution）。這場4日革命最後結束馬可仕長達21年的極權統治，並將艾奎諾夫人推上總統大位。

英國國家檔案館（British National Archives）公布的解密文件顯示，在革命期間，艾奎諾夫人曾向英國尋求在馬尼拉的英國大使館或英國大使官邸避難。

不過，由於艾奎諾提出請求的隔天馬可仕便下台，隨後艾奎諾政府也獲得國際承認，因此英國提供的庇護最終派不上用場。

艾奎諾夫人向英國請求庇護的事件，記載在一份英國首相辦公室的歷史文件中，這份文件記錄1981至1995年英國和菲律賓的關係。

文件顯示，1986年2月24日晚間，英國外交官艾普雅德（Len Appleyard）致函佘契爾夫人（Margaret Thatcher）的外交事務私人秘書鮑爾（Charles Powell），轉達艾奎諾夫人詢問英國是否願意在菲律賓時間25日上午8時提供她避難。

艾奎諾夫人當時若獲得庇護，實際上會嘗試自英國大使官邸組成菲律賓臨時政府，導致英國捲入菲國內政，因此當時的英國外交大臣侯艾（Geoffrey Howe）擔憂恐拖累英國。

不過，鮑爾當晚便迅速回信，表示佘契爾夫人同意「提供（艾奎諾）英國現有避難所」。但他也警告：「出於明顯理由，我們無法保證艾奎諾夫人的安全。」

馬可仕最終在25日上午約9時宣布下台。接下來幾年，艾奎諾夫人和佘契爾夫人的關係也似乎熱絡。（實習編譯：趙佩宇/核稿：張正芊）

© 2019 AFP