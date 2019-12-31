VAR推翻原判 IFAB稱只能用在明顯有誤時

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（法新社倫敦30日電） VAR在足球場上推翻原判引發爭議，國際足球協會理事會（IFAB）秘書長說，這應該只在「清楚和明顯」有誤時才對。

英格蘭足球超級聯賽本季引進後，影像助理裁判技術備（Video Assistant Referees, VAR）受爭議，特別令人關注的是關於越位的判決。

在各界質疑VAR是否能準確做出細微判決時，上個周末，諾威治（Norwich）、布萊頓（Brighton）、雪菲爾聯（Sheffield United）、狼隊（Wolves）和水晶宮（Crystal Palace）的比賽，都有進球在經VAR檢視後被取消。

球員和教練也都質疑這個系統，是否不該用來推翻肉眼看似正確的場上裁決，這個觀點今天獲得足壇最高決策機構「國際足球協會理事會」秘書長的支持。

布魯德（Lukas Brud）並未談到在英超發生的特定事件，但表示國際足球協會理事會指南，建議VAR應該只用在修正明顯錯誤，這點也適用於越位判定。

根據英國媒體報導，布魯德在評論此事時說：「清楚和明顯的條件仍舊存在，這是一個重要的原則。」

他補充說：「假如你要花一些時間，試着判別是否越位，這就是不夠清楚和明顯，那原本的判決就應該成立。」

© 2019 AFP