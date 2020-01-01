剛果石油產量漸增 經濟中心感受不到好處

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（法新社剛果布拉薩市1日電） 如果官方數據可信，非洲剛果共和國的好日子看似要回來了，但人民心頭別有一番滋味。 自從剛果的北莫河（Moho Nord）新油田開始產油後，以石油為經濟命脈的剛果產量每天達到創紀錄的35萬桶，擺脫5年前油價暴跌的困境。

國際貨幣基金（IMF）預測，繼2016年及2017年經濟萎縮、2018年成長1.6%後，剛果共和國2019年的經濟成長可達4%。

但在港口城市黑角（Pointe-Noire），許多人說景氣回溫的好處沒落在他們頭上。剛果有450萬人口，約1/5住在這個剛果經濟樞紐。

37歲的埃貝（Deschagrains Ebeh）是De-Network公司負責人，這家公司是剛果開採石油產業服務鏈中的成功企業之一。他的名片如今列着十多種服務項目，包括電腦操作、影像監控、訓練、審計、諮詢、網站設計，甚至提供客戶服務中心。

他必須提供多項服務才能生存，他以個人為主要客群，而不是有錢的大公司。

為了省錢，埃貝只聘僱10名員工，他身兼總經理及技術經理，還讓出一部分辦公室空間用於「共同工作」（coworking），以減輕每月1120美元的租金壓力。

2014年全球油價暴跌，埃貝說，他損失了50%到60%的客戶。

2014年到2015年，埃貝的公司營業額還有5億中非法郎（CFA francs），相當於85萬美元，在那之後，「我們4年來沒賺到任何利潤」。

黑角市工商會（CCI）主席馬福恩澤拉（Sylvestre Didier Mavouenzela）說，油價下跌波及就業市場，因為大企業如道達爾公司（Total）重新與承包商洽談條件較差的合約，2014到2017年就少了5萬個工作機會。

此外，許多派駐剛果工作的外國人也離開了，連帶影響替他們工作的園丁、保母和司機。

黑角市港口2019年的貨櫃運輸量成長很多，達90萬個單位，去年則是80萬個。但多數貨櫃都是轉運到鄰近剛果民主共和國的馬塔迪（Matadi）、加彭的自由市（Libreville）等其他港口，而不是貢獻於當地經濟。

當地還有一些關於政府治理的抱怨，包括貪污、賦稅和關務機構擾民，以及通往首都布拉薩市（Brazzaville）的公路使用費等。

政治不確定性是另一個疑慮。總統大選將於2021年舉行，76歲的恩格索（Denis Sassou Nguesso）在上次2016年選舉中連任，在布拉薩市引發暴動，肥沃的普爾區（Pool）則因而引發武裝衝突，切斷了連結布拉薩市與黑角的重要鐵路路線。

© 2020 AFP