喜迎2020 璀璨煙花點亮全球夜空

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（法新社巴黎1日電） 陷入罷工陰霾的法國巴黎在璀璨花火中送別舊歲，英國着名地標「大笨鐘」歷經長期整修後，也以新面貌報時迎新。在全球動蕩的一年結束之際，各地慶祝活動也因各種危機蒙上陰影。

儘管運輸業罷工讓通勤者陷入窘境好幾周，仍有數以萬計民眾齊聚巴黎香榭麗舍大道（Champs-Elysees）迎接新年。

許多人以步行、騎自行車或搭計程車抵達現場，也有少數人搭乘地鐵，耀眼的燈光秀照亮凱旋門（Arc de triomphe），為新一輪10年揭開序幕。

在英國倫敦，大批狂歡者擠在泰晤士（Thames）河畔，欣賞倫敦眼（London Eye）在英國脫歐前施放的最後一場跨年煙火秀。

着名地標「大笨鐘」（Big Ben）兩年前展開為期4年的整修工程後，大多處於靜音模式，仍在翻修中的大笨鐘午夜敲響12聲，歡慶新年。

示威浪潮去年席捲各地，示威者群起抗議政治亂象，和呼籲政府採取行動對抗氣候變遷，全球數十億人經歷動蕩不安的一年後，終於在歡欣鼓舞的氣氛中喜迎2020年。

煙霾籠罩的雪梨施放盛大的炫目花火迎新年，但今年澳洲各地遭受毀滅性野火肆虐，不少人因此呼籲取消煙火，為跨年慶典蒙上一層陰影。

雪梨已被有毒煙霾籠罩好幾周，要求取消煙火以示尊重受害者的請願書，一共吸引超過28萬人連署。儘管如此，超過10萬發煙火仍在跨年夜照亮雪梨上空，震撼現場觀眾。

美國紐約時報廣場（Times Square）跨年慶典登場，當午夜鐘聲響起時，巨型水晶球伴隨絢爛煙火和彩色碎紙緩緩落下，慶祝新年到來。

香港反送中示威延燒超過半年後，跨年夜依然不平靜，支持民主示威者再度發起抗議活動，促使港警發射催淚瓦斯和高壓水炮。香港示威潮2020年仍不止息，大規模遊行預計元旦登場。

北韓也沒錯過迎接2020年，大批群眾齊聚平壤市中心欣賞跨年演唱會，霓虹燈舞台上有精心編排的舞蹈表演，煙花在空中綻放，閃耀北韓夜空。

南韓民眾則在這天湧入寺廟，參加標誌新年開始的傳統敲鐘祈福儀式，也有許多人在首爾市中心與在台上演出的偶像明星一同跨年。

橫跨多個時區的俄羅斯各地紛紛迎來2020年，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也按慣例發表新年演說，民眾聚集在莫斯科市中心，欣賞跨年煙火秀。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP