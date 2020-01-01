庇護玻國前朝官員引糾紛 墨國大使遭驅逐離境

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（法新社拉巴斯31日電） 墨西哥駐玻利維亞大使麥卡多遭玻國臨時政府驅逐，已於今天離境。墨駐玻國行政首都拉巴斯（La Paz）大使館因庇護玻國前朝官員，而與執政的臨時政府發生外交爭端。

玻利維亞臨時政府指控墨西哥勾結西班牙外交人員，圖謀將被通緝的玻國前內政部長昆塔納（Juan Ramon Quintana）帶離他藏身的墨駐拉巴斯使館，因而將墨國大使麥卡多（Maria Teresa Mercado）列為「不受歡迎人物」。

針對麥卡多的離境，玻利維亞警察局長孟蒂羅（Antonio Montero）向媒體表示：「沒有記錄到任何事故，一切順利進行。」

玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）上個月10日下台逃往墨西哥後，昆塔納和另外多達9名的前朝官員隨即至墨國大使館尋求庇護。

昆塔納在內的多名前朝官員，被控犯下與玻利維亞一連串選後暴力有關的恐怖主義和煽動叛亂罪。

墨西哥駐玻利維亞大使麥卡多在推特（Twitter）上表示，「很榮幸能為我的國家、國家原則及政治庇護的傳統效力」。

玻利維亞同時驅逐兩名西班牙外交人員，指控他們參與行動，試圖將昆塔納偷偷帶離大使館。馬德里當局昨天也以驅逐3名玻利維亞外交人員作為回應。

歐洲聯盟（EU）駐拉巴斯辦公室在聲明中對西班牙使節遭驅逐一事表達遺憾，稱這是「極端且不友善的舉措，應該留待真正嚴重的狀況發生時再這麼做」，並對這場政治爭端「擴大」表達「強烈關切」。

墨西哥方面則表示，墨國視麥卡多遭驅逐一事為一項政治決定，並不打算與玻利維亞斷絕外交關係。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP