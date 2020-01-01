戈恩潛逃黎巴嫩計畫 法國政府稱完全不知情

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（法新社巴黎31日電） 雷諾與日產前主管戈恩被控短報報酬和挪用公款等罪，在交保候審之際從日本逃到黎巴嫩，法國外交部今天表示，他們對戈恩的計畫完全不知情。

法國外交部在聲明中表示，法國相關單位並未接獲戈恩（Carlos Ghosn）自日本離境的消息，也沒有關於他這次離境的資訊。法國外交部補充說，他們是「在新聞報導中」得知戈恩潛逃出境。

法國外交部指出，戈恩過去透過法國駐東京大使館取得相關協助，且使館、戈恩和他的律師團之間有維持「定期聯繫」。

法國外交部說：「他的情況以及若干法律原則的應用，法國駐東京使館都有密切且持續的追蹤。」

戈恩擁有法國、黎巴嫩、巴西國籍，他2018年11月在日本突然被捕，後來以交出護照等條件來換取保釋。

65歲的戈恩被控在擔任日產董座時，短報數百萬美元薪資，正面臨審判。

戈恩也被控企圖將個人投資損失轉嫁給日產。

戈恩過去長時間主管雷諾和日產，被歸功是讓這兩家汽車公司重振旗鼓的大功臣。他否認日本檢方所有指控，並批評日本司法體系，不滿當地嚴苛拘留政策和種種限制。

候審期間，戈恩被自己組成的雷諾-日產-三菱聯盟（Renault-Nissan-Mitsubishi）成員之中的日產和三菱革職，隨後也辭去雷諾執行長職務。

© 2020 AFP