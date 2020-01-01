日產前董座棄保逃到黎巴嫩 日媒痛罵懦夫

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（法新社東京1日電） 報導風格向來穩重保守的日本媒體，在日產汽車前董事長戈恩（Carlos Ghosn）棄保潛逃至黎巴嫩後，今天紛紛痛罵戈恩是「懦夫」。

讀賣新聞寫道：「逃跑是一種嘲弄日本司法制度的懦夫行徑。」戈恩面臨犯下財務不當行為的多項指控，儘管他本人一概予以否認。

讀賣新聞還說，戈恩離開日本，「就此失去證明自己清白及維護自身名譽的機會」。

自由主義派的東京新聞也說，戈恩的行為是在嘲弄日本司法制度。

「被告戈恩堅稱他是逃離政治迫害…但未經許可出境違反了他的保釋條件，也嘲弄了日本司法制度。」

部分媒體提到，當初讓他交保的決定，如今看來相當不明智；當時也有部分人士對交保決定感到很不尋常。

檢察官曾主張戈恩擁有廣大人脈，有潛逃出境的風險，但戈恩本人表示他想要受審，藉以證明清白。

戈恩的一名辯護律師當時曾說，戈恩是如此有頭有臉的大人物，根本沒有機會在不被認出的情況下逃走。

日本司法制度允許漫長且反覆的拘留，普遍遭全球媒體批評是所謂的「人質司法」。保守派的產經新聞指出，檢察官認為法院當時是對「外來壓力」讓步，才會讓戈恩交保。

© 2020 AFP