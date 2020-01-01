美中一月中籤第一階段貿易協議 專家：北京一大勝利

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（法新社華盛頓31日電） 美國總統川普今天表示，美中第一階段貿易協議將於1月15日簽署，並透露他將前往中國，繼續與北京磋商。若干專家認為，這對北京而言可謂一大勝利。

川普在美股2019年最後一個交易日開盤前推文，為數周來充滿不確定性的美中第一階段貿易協議敲定簽署日期，但相關細節尚不明朗。

華府和北京本月稍早宣布達成「第一階段」貿易協議，川普同意調降或取消部分關稅，北京則承諾進行貿易改革和擴大美國農產品進口，使雙方長達近兩年的貿易戰得以降溫。

川普推文說：「我將於1月15日與中國簽署非常龐大且全面的第一階段貿易協議。儀式將在白宮舉行，中國高層代表將出席。」

美中官員表示，協議內容包括保護智慧財產、糧食和農產品、金融服務和外彙及解決爭端的機制。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）說，根據這項新協議，中國同意在未來兩年內增加至少2000億美元的美國商品、農產品、能源產品和服務採購。

川普今天除了宣布與中國簽署第一階段貿易協議的時程，還說他「稍後」將前往北京，展開第二階段對話，投資人深受鼓舞，美股今天收高。

儘管如此，若干經濟學家和貿易專家認為，第一階段貿易協議對北京而言，可謂一大勝利。

美國製造業聯盟（Alliance for American Manufacturing）主席保羅（Scott Paul）說，同意撤銷關稅意味「我們放棄很多籌碼，同時迴避了美中之間最有意義的貿易問題」。美國製造業聯盟支持川普對中國採取強硬的貿易立場。

在中國經濟成長放緩和香港政治動蕩之際，美中籤署第一階段貿易協議也讓中國國家主席習近平鬆了口氣。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP