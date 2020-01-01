美駐伊拉克大使館遇襲 蓬佩奧歸咎恐怖分子

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（法新社華盛頓/巴格達1日電） 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，美國駐伊拉克大使館遇襲是恐怖分子所策畫，並公布所謂幕後主使的姓名。

蓬佩奧推文說：「今天這場攻擊是恐怖分子阿布．馬蒂．穆罕迪斯（Abu Mahdi al Muhandis）和凱斯．卡查利（Qays al-Khazali）所策畫，他們受到伊朗代理人哈迪．艾瑪里（Hadi al Amari）和法勒．法亞德（Faleh al-Fayyad）教唆。」

蓬佩奧在貼文中附上多張照片，指畫面顯示上述4名男子出現在美國大使館外。美國29日空襲伊朗撐腰的好戰組織，激怒支持伊朗的伊拉克群眾，他們今天闖進美國駐巴格達大使館，以示抗議。

美國官員今天表示，美國駐巴格達大使館遇襲後，美方在科威特部署數百名軍人。這名官員告訴法新社，這些軍人可能會被派到鄰國伊拉克。

這名官員說：「至少有500名美國陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）成員離開布拉格堡（Fort Bragg），最終可能部署多達4000人。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP