金正恩略過新年賀詞 專家：避認對美外交失誤

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（法新社首爾1日電） 北韓領導人金正恩今天似略過他從2013年起固定發表的新年賀詞，改由國營電視台播出他在4天黨內會議的演說。分析師表示，此舉可能是要避免暗自承認兩年來對美國外交政策犯錯。

在北韓政治行事曆上，領導人新年賀詞一直是關鍵時刻，除了檢討過往，也設定未來目標，談話全文會刊登在北韓共黨機關報「勞動新聞」（Rodong Sinmun）上。

這項傳統是從金正恩祖父、北韓國父金日成起展開。金正恩最初穿着黨內製式服裝，站在演講台後對部隊演講。但在平壤訊息傳送現代化之下，形式也隨時間改變，例如他去年就身穿西裝、打領帶，並坐在辦公室演說。

然而，今年卻沒有近年來標準的元旦晨間廣播，甚至到中午都沒有，反而是國營電視台改播出金正恩在4天黨內會議對高官的冗長宣讀演說。

他在演說中表示，平壤不再視自身受制於暫停核武及洲際彈道飛彈測試的承諾，並揚言要展示「全新戰略性武器」。

這代表北韓明顯背離過去兩年的外交路線。這兩年來，北韓受到的制裁未獲鬆綁，也沒有在非核化方面採取足夠行動讓美國滿意。

南韓韓東國際大學（Handong Global University）國際關係教授樸遠建（Park Won-Gon）表示，這個形式上的改變可能是為了避免「煩擾」金正恩。

他說，「用你的聲音發表新年演說，跟宣布在全體會議上做出的決定，之間存有巨大差異」。「除了對外界，演講代表要向北韓人民直接發出訊息。這可能迫使你無可避免地承認過去的交涉有瑕疵」。

首爾梨花女子大學（Ewha Womans University）國際關係研究教授李雷夫（Leif-Eric Easley）則說，此舉可能也可能是要試圖軟化所釋放的訊息。

他說：「透過黨內會議發表對國內演說，金正恩可以傳遞堅定自信的訊息，而不會像假使他一個人獨自站立演說發出核武威脅時，顯得那麼好戰。」

© 2020 AFP