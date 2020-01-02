侏儒暴龍是否曾經存在 研究：不大可能

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（法新社華盛頓1日電） 全球古生物學家過去30年都在為「侏儒暴龍是否真的曾經存在？」這個議題爭論不休。美國科學家最近對兩隻恐龍的骨骸進行顯微分析，發現侏儒暴龍很可能不曾存在這個世界。

美國古生物學家巴克（Robert Bakker）1988年與他在克里夫蘭自然歷史博物館（Cleveland Museum of Natural History）的同事，將一個1942年被發現的恐龍化石重新分類。

他們說，這隻恐龍屬於一個小型新物種，並將這個新物種命名為「侏儒暴龍」。

之後，另一個團隊2001年在美國蒙大拿州（Montana）伊卡拉卡（Ekalaka）鎮附近的地獄溪地層（Hell Creek Formation），發現一隻小型暴龍的化石，其骸骨近乎完整。

他們將這個身形只比役用馬大一點的物種命名為「詹恩」（Jane），隨後把它歸類為年紀較輕的暴龍。但一小群專家仍不斷堅持，「詹恩」是一種「侏儒暴龍」，指稱它的頭骨和骨頭形態學異於成年暴龍。

根據今天刊登在美國期刊「科學先端」（Science Advances）的研究，由奧克拉荷馬州立大學（Oklahoma State University）學者伍德華（Holly Woodward）領導的研究團隊，從「詹恩」的脛骨和股骨內部，以及一隻名為「派帝」（Petey）恐龍的骨骸抽取樣本，進行顯微分析。「派帝」的骨骸較不完整。

科學家表示，他們透過這種名為「古組織學」的研究技術，確認「詹恩」和「派帝」都是發育不完全的個體，意即不是成年恐龍。研究作者群表示，據此推斷，侏儒暴龍看來不大可能曾經存在這個世界。

伍德華告訴法新社，能用顯微鏡分析骨骸化石是一件很酷的事，「我們可以推斷成長率、年齡和成熟度」。

據血管開口的大小可以推斷，「詹恩」和「派帝」在死亡時都還處於快速成長階段。如果它們是成年恐龍，其血管形成的過程就不會那麼顯着。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）

© 2020 AFP