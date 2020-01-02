印度動物園禿鸛破殼孵化 保育現曙光

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（法新社古瓦哈蒂2日電） 印度一座偏遠動物園傳來佳音，兩隻禿鸛在竹台上破殼孵化後被送至阿薩姆省動物園區展示，專家表示，這項消息為復育這種全球瀕臨絕種的鳥類帶來希望。

這兩隻大禿鸛（Greater Adjutant）在印度東北部阿薩姆省出生數周後，就被帶到阿薩姆省動物園（Assam State Zoo）展示。

這類禿鸛可長1.5公尺高、展翅寬度2.5公尺，被國際自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature）列入瀕臨絕種的紅色名單。

隨着森林和濕地繁殖環境不斷遭受破壞，外界認為印度和柬埔寨只剩約1000隻大禿鸛。

阿薩姆省動物園事務主管馬里斯瓦密（Tejas Mariswamy）說：「在這之前，我們未接獲任何這種瀕絕鳥類在動物園內，或在樊籠中繁殖的消息。」

與阿薩姆省動物園合作助育的保育團體阿拉亞克（Aaranyak）負責人塔盧克達爾（Bibhab Talukdar）表示：「這次繁殖的成功將成為世界其他地方動物園的榜樣，而他們也能幫忙保育和保護這些鳥類。」

© 2020 AFP