戈恩棄保潛逃 日媒籲加強國家司法保釋程序

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（法新社東京2日電） 日產汽車前董事長戈恩在交保候審期間潛逃，證明曾認為應繼續拘留戈恩的檢察官看法正確，也引發日本媒體呼籲加強國家司法制度保釋程序。批評者表示，日本司法體系已非常嚴苛。

日產汽車（Nissan Motor Co.）前董事長戈恩（Carlos Ghosn）日前潛逃黎巴嫩，以躲避日本司法訴究，此事震驚國際。日本媒體報導，日產一名高階行政主管在得知其前老闆潛逃的消息時，回應說：「我就知道！」

日本朝日新聞報導，這名高階主管還說：「逃到國外？這是他證明自己無罪的方式嗎？對於否認指控的嫌犯，絕對不應准予保釋。」

一名資深檢察官告訴日本每日新聞，當時針對是否應繼續拘押戈恩一事進行辯論時，「這就是我們預料會發生的事」。他感嘆說，他們費盡心思搜集的證據現已無實際意義。

此外，也有媒體呼籲，日本在戈恩逃亡之後，應加強國家司法制度的保釋程序。多家媒體報導，戈恩潛逃出境一事已讓日本司法體系「蒙羞」。

日本讀賣新聞報導：「為避免這種事再次發生，我們應該就如何彌補司法制度弱點一事進行討論，像是設定金額與多數被告資產相等的保釋金，以及執行GPS監控等。」

戈恩因被控多項財務不當行為罪名而遭逮捕，引發各界關注，國際社會聚焦日本司法制度。外界普遍認為，相較於西方國家，日本的司法體系已非常嚴苛。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）

© 2020 AFP