曾擊敗3天王 網壇新星西西帕斯自信能登球王

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（法新社布里斯本2日電） 希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）2019年擊敗過納達爾、費德瑞和喬科維奇等網壇3大天王，他今天說，相信自己有能力登上球王寶座。

21歲的西西帕斯2019年表現出色，不僅成為紅土場上擊敗過西班牙紅土天王納達爾（Rafael Nadal）的最年輕選手，也是同一年打敗過納達爾、瑞士天王費德瑞（Roger Federer）和塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）的最年輕選手，世界排名一度竄升至第5。

在首屆「世界職業網球協會杯」（ATP Cup）比賽即將開打之際，參賽的西西帕斯目前世界排名雖僅第6，但他說自己有信心能一路登上世界第1。

談到納達爾、費德瑞和喬科維奇，西西帕斯表示：「沒錯，他們還在比賽，且打得非常好。對我而言，上場和他們競爭是很大挑戰。每次我和他們對打後，都感覺自己還有進步空間。」

「我和他們比賽，都能學到很多東西。我感覺自己能更像一名全方位球員。」西西帕斯說，他會拿網壇3天王和自己比較，看看他們哪些打法奏效，自己又該如何努力。

西西帕斯表示：「他們可以說簡直超乎常人。但我也正嘗試靠自己達到那個境界，我會繼續試圖盡最大努力，因為我感覺我能超越他們，我還能提升。這只需要時間、耐心和努力做我正在做的」。

西西帕斯還透露，進入新賽季他的狀態非常好，比賽時不會感覺傷痛。不過他承認，自己仍需加強在各個比賽維持好成績。

西西帕斯明天上午將和世界排名第15的加拿大新星沙波瓦洛夫（Dennis Shapovalov）對戰。

© 2020 AFP