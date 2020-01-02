澳洲野火煙霾飄千里 紐西蘭雪白冰川一夕變褐色

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（法新社威靈頓2日電） 澳洲山林大火燒出濃濃黑煙，嗆鼻煙霾四散，連遠在數千公里外的紐西蘭冰川也不能倖免。原本雪白無瑕的冰川就像鋪上焦糖般，乍看之下，還以為來到了黃土飛揚的沙漠。

昨天清晨太陽升起後，紐西蘭人這才察覺濃煙已經襲來。在漫天煙霾中，太陽也變得迷迷濛蒙的，看來就彷佛紅色或金色的火球。

紐西蘭官方預報單位MetService推文說：「飄散約2000公里、飛越塔斯曼海（Tasman Sea）的濃煙，各地都可清楚看到。」

「影響最嚴重的地區能見度最低僅10公里。」

推特用戶Miss Roho推文說：「基督城（Christchurch）這裡其實也聞得到燒東西的味道。」

另一名推特用戶瑞秋（Rachel）貼了張法蘭約瑟（Franz Josef）冰川照，遠在澳洲2000公里外的法蘭約瑟冰川平常凈白無瑕，此時卻染上了淡淡的茶色。

「法蘭約瑟冰川附近。這『裹上焦糖』的雪，是山林大火的沙塵造成。昨天它還是白的。」

喜劇演員傑梅奈克萊門特（Jemaine Clement）則放上太陽宛如金色火球的照片。

「瀰漫在紐西蘭空氣中的澳洲野火濃煙，使太陽看起來這麼奇怪。」

© 2020 AFP