熱浪恐助長野火 澳洲下令強制疏散居民

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（法新社雪梨2日電） 在遊客大舉逃出被野火肆虐的澳洲沿海社區之際，當局今天也下令強制疏散居民。預料澳洲本周末的熱浪將加劇奪命野火災情。

法新社報導，澳洲東南部跨年前遭災難性的野火肆虐，造成至少8人死亡，並導致許多度假遊客受困。

新南威爾斯省（New South Wales）省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）宣布自明天起進入緊急狀態7天，以利進行強制疏散。這是澳洲人口最稠密地區在這個野火季第3次宣布緊急狀態。

貝雷吉克利安說：「我們不輕率下決定，但我們也想確保做好每一步預防措施，替周六可能的可怕情況預作準備。」

新南威爾斯省鄉村消防局（NSW Rural Fire Service）之前已公告大約200公里長的「遊客禁停區」，範圍從熱門度假勝地巴特曼灣（Batemans Bay）沿着風景如畫的海岸，一路延伸至維多利亞省（Victoria）。維多利亞省也呼籲民眾逃難。

澳洲目前的野火季是歷來最具破壞力的一次，目前已確認至少有18人死亡。但現在各界愈來愈憂心死亡人數可能大幅增加，因為維多利亞省官員表示，省內仍有17人下落不明。

當地旅客被告誡應於4日前離開受災區域。屆時另一場熱浪預料將席捲澳洲，可能出現陣風與高達攝氏40度的高溫。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）

© 2020 AFP