美駐伊拉克使館遭襲 蓬佩奧延後烏克蘭訪問行程

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（法新社華盛頓1日電） 美國駐伊拉克大使館遭到攻擊後，美國務院宣布國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天暫緩前往烏克蘭的訪問行程。烏克蘭正值美國國會對總統川普進行彈劾的核心。

法新社報導，蓬佩奧原訂周末造訪烏克蘭、白俄羅斯、哈薩克、烏茲別克和賽普勒斯。

但昨天發生支持伊朗的示威者襲擊巴格達的美國大使館，以報復20多名民兵遭美國空襲死亡。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，蓬佩奧延後訪問行程是「因為需要國務卿留在華府持續監控伊拉克局勢的發展，並確保美國民眾在中東的安全」。

她還說：「國務卿蓬佩奧的行程近期內將重新安排，他對之後的訪問行程相當期待。」

自川普去年被控與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通話時，企圖施壓對方調查聲勢領先的民主黨總統參選人拜登（Joe Biden），進而引發爭議以來，蓬佩奧原本會是訪問基輔的美國最高階官員。

蓬佩奧訪問烏克蘭行程最初曝光時，歐塔加斯曾說蓬佩奧計畫與澤倫斯基和其他烏克蘭高層官員會面。蓬佩奧是川普的忠實擁護者。

但隔日便發生美國駐巴格達大使館遭示威者圍攻，示威群眾今天已經散去。

美方無人在這起攻擊事件中受傷，美國官員也說沒有計畫撤離。

川普因濫權和妨礙國會調查而於12月18日遭聯邦眾議院彈劾，可能將在本月稍後面臨聯邦參議院審判。目前參院民主、共和兩黨領袖仍對如何進行彈劾審判爭論不休。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP