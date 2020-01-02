韓反對黨杯葛釀衝突 檢方起訴朝野29議員

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（法新社首爾2日電） 南韓主要反對黨自由韓國黨（LKP）去年4月杯葛議事，造成國會對峙兩天。檢方今天因此依攻擊等罪名，起訴自由韓國黨黨魁黃教安等近30名國會議員。

為阻擋法案通過，自由韓國黨黨員當時躺在地上手牽手擋住進出委員會辦公室的通道，還將一名國會議員困在辦公室5小時。而執政黨共同民主黨（DPK）議員試圖要強行進入議事廳時，爆發扭打衝突。

首爾檢察官依造成國會混亂及非法拘留等罪嫌，起訴自由韓國黨24位議員，當中包括黨魁黃教安（Hwang Kyo-Ahn）跟前議場領袖羅卿瑗（Na Kyung-won）。而5 位共同民主黨議員則被依攻擊罪嫌起訴。

檢方表示，29位遭起訴者中，包括黃教安跟羅卿瑗等18人將面臨法院審判，而其他犯行較輕微者，則可能直接被處以罰金，無須經由法院程序。

檢方在國會大選前3個月起訴議員，一旦議員罪名確定遭罰500萬韓元（約新台幣13萬元）或以上的金額，將被剝奪議員身分，未來5年也禁止競選連任。

這場衝突因執政黨與友黨準備快速通過一系列改革法案而爆發，包括成立調查高階官員貪腐機構。

© 2020 AFP