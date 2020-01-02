黨內唯一拉丁裔 美民主黨總統初選參選人卡斯楚退選

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（法新社華盛頓2日電） 歐巴馬政府時代擔任美國住房及城市發展部部長，也是2020年總統大選民主黨初選唯一拉丁裔參選人的卡斯楚，由於遲遲無法在眾多角逐者當中拉擡自身民調，今天宣布退選。

45歲的卡斯楚（Julian Castro）是墨西哥移民第三代，曾當過德州聖安東尼奧（San Antonio）市長。他參選至今民意支持度鮮少超過2%，因此決定退選。

在他退出後，力爭入主白宮的民主黨人還有14位，其中多數是白人且年紀偏大。

卡斯楚去年9月在黨內辯論會將矛頭指向領先者拜登（Joe Biden），指控曾是副總統的拜登「忘記僅僅兩分鐘前所說的話」，試圖一舉衝高聲勢。不過他這一席話被視為卑劣攻擊手段，招致外界噓聲，終致選不下去。

在已退選的民主黨人中，除了卡斯楚外，其他較大咖的參選人還包括聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）、前聯邦眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）及紐約市長白思豪（Bill de Blasio）。

在民主黨提名戰中，目前領先的有拜登、聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）、聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）。

© 2020 AFP