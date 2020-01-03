土耳其擬出兵利比亞 川普警告外國不應干預

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（法新社安卡拉2日電） 土耳其國會今天同意授權政府派兵前往利比亞支持聯合國認可的的黎波里全國團結政府，美國總統川普為此直接警告，在利比亞這個飽受戰亂摧殘的國家，不該有任何「外國干預」。

利比亞前獨裁領袖格達費（Muammar Qaddafi）2011年被俘遇害，結束他對利比亞長達42年的統治，但利比亞不但未脫離苦海，還分裂成敵對的西部和東部勢力，分別是掌控西北部的黎波里的全國團結政府（GNA），及以東部為基地的軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）。

被圍困的全國團結政府自去年4月起就一直遭受哈夫塔攻擊，哈夫塔背後有沙烏地阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合大公國支持，這幾個國家都是土耳其的區域競爭對手。

土耳其國會「大國民議會」（TBMM）今天表決，同意授權政府派兵前往利比亞支援全國團結政府，授權一年內有效。

白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）在聲明中表示，為因應土耳其可能的介入，川普在電話中告訴土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）「外國干預會使利比亞情勢更加複雜」。

埃及也強烈譴責土耳其國會的決定，並表示這等同「公然違反國際法及聯合國安全理事會對利比亞的決議」。

艾爾段預定於1月8日接待俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），共同出席一條新天然氣輸送管線的啟用儀式，預期利比亞會是兩人會談的重要議題。艾爾段數度指責俄羅斯派遣私人傭兵支持哈夫塔的武裝部隊，俄羅斯當局予以否認。

但土耳其和俄羅斯設法在敘利亞衝突議題上密切合作，儘管兩國分別支持對立的兩股勢力；預料土耳其和俄羅斯在利比亞議題上將尋求類似的婉轉做法。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP