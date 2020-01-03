奧地利綠黨首組聯合政府 力拚歐洲環保領頭羊

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（法新社維也納2日電） 奧地利首個由保守派與綠黨共組的聯合政府今天公布一項計畫，要讓奧地利在2040年以前實現碳中和目標，成為歐洲捍衛氣候環保的領先國家。

奧地利去年9月大選，保守派「人民黨」（OeVP）與左派「綠黨」（Greens）目前已同意共同組成聯合政府，綠黨領袖庫格勒（Werner Kogler）稱之為一場「賭注」。

33歲的人民黨黨魁庫爾茨（Sebastian Kurz）與極右翼共組的前聯合政府，去年上半年因副總理史特拉赫（Heinz－Christian Strache）涉貪腐醜聞下台而宣告瓦解。如今人民黨與綠黨協議合組政府，意味着庫爾茨將重返執政。

這是奧地利綠黨首度進入政府，不過將成為保守派的資淺夥伴，而庫爾茨會繼續打擊非法移民政策。

在移民與安全方面，新聯合政府擬執行預防性拘留，並擴大限制校園女學生使用頭巾，這些規定對部分綠黨人士而言，實難以接受。

庫爾茨說，對抗非法移民仍是他的核心政策。他標榜自己是強硬的反移民鬥士。

此外，新聯合政府計畫設定在2040年以前達到碳中和目標，領先歐洲所設的2050年。

庫格勒在說明政府未來計畫時告訴媒體，綠黨與迥然不同的保守派合作堪稱賭注，值得一試。

© 2020 AFP