戈恩棄保潛逃黎巴嫩前 被拍到獨自離開東京住所

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（法新社東京3日電） 日本當地媒體今天報導，在外界認為日產汽車前董事長戈恩棄保潛逃黎巴嫩以躲避日本司法訴究的當天，戈恩被監視器拍到獨自一人離開他在東京的住所。

日本放送協會（NHK）引述參與調查人士指出，戈恩（Carlos Ghosn）約在去年12月29日午間離開住處，之後就沒有回家。外界認為，戈恩當天可能是搭乘私人飛機，從日本西部關西機場離境，飛往土耳其伊斯坦堡，再轉赴貝魯特。

就戈恩潛逃一案展開調查的日本檢方，昨天突襲搜查戈恩在東京的住所。

NHK報導，警方正在分析其他監視畫面，他們認為，戈恩在前往機場前，可能有和一些人先會合。但據NHK和「日本經濟新聞」（Nikkei Business Daily）的說法，裝在戈恩東京住處門口附近的監視器，沒拍到戈恩離開住家前後那段時間有可疑人士出現。

戈恩因面臨多項財務不當行為罪名，2018年11月在日本被逮捕，但他否認這些指控。他去年4月獲准交保候審，並於12月30日以不明方式潛逃抵達黎巴嫩首都貝魯特。戈恩的保釋條件非常嚴格，包含禁止海外旅遊，以及生活受到嚴密監控等。（譯者：李宛諭/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP