日產前董座搭機潛逃 航空公司提刑事控告

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（法新社伊斯坦堡3日電） 日產前董事長戈恩棄保從日本潛逃到黎巴嫩，途中過境土耳其引起關注。土耳其私人航空公司MNG今天表示，已經提出刑事控告，因為公司的飛機被非法使用讓戈恩從日本逃離。

MNG航空公司說，一名公司員工承認偽造紀錄，讓戈恩（Carlos Ghosn）的名字不出現在旅客名單，這是員工「個人行為」。

公司發表聲明表示：「戈恩逃離日本非法使用MNG公司包機服務，公司提起刑事控告。」

航空公司說，去年12月有兩名客戶預訂包機，首先是從杜拜（Dubai）飛往日本大阪（Osaka）和從大阪飛往伊斯坦堡（Istanbul）的包機。其次是從伊斯坦堡飛往貝魯特（Beirut）的包機。

公司聲明中說：「這兩個包機似乎沒有關係，戈恩的名字沒有出現在包機的官方文件中。飛機不屬於MNG航空，但由MNG航空營運。」

聲明表示：「MNG航空是透過媒體得知包機受益人是戈恩，而不是正式申報的乘客後，已經進行內部調查，並提出刑事控告。」

MNG航空呼籲，全面起訴協助戈恩逃亡的人。

黎巴嫩裔法國籍的戈恩因多項財務不當罪名，2018年11月在日本被逮捕，之後交保候審，並於去年12月30日透過不明方式潛逃抵達黎巴嫩首都貝魯特。

© 2020 AFP