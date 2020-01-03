美議員：美軍空襲伊拉克 未告知國會恐違法

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓2日電） 美國民主黨籍聯邦眾議院議員恩格爾今晚表示，總統川普下令空襲伊拉克，擊殺伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼，但事前並未告知國會議員，此舉恐「引發法律問題」。

眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）聲明表示，在伊拉克首都巴格達（Baghdad）針對蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）發動的空襲，「未事先告知國會，也沒有跟國會進行磋商」。

恩格爾指出，蘇雷曼尼是「重大暴行的幕後黑手，他的手沾滿美國人的鮮血」。

但他說道，「在不讓國會參與的情況下做出如此重大行動，恐會引發嚴重的法律問題，並冒犯了國會的政府對等權力」。

以往白宮採取重大軍事行動之前，都會通知聯邦參議院和眾議院的兩黨資深議員。然而，一位民主黨議員助理告訴法新社，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）並未接獲空襲行動的事先通知。

共和黨國會領袖尚未公開聲明，在空襲之前是否接獲政府官員的通知。

「戰爭權力法」（War Powers Resolution）要求美國總統在派出武裝部隊進行軍事行動前的48小時內，必須通知國會。

然而，部分民主黨人警告，憲法賦予國會參與戰爭決策的角色，在川普政府執政的前3年已逐漸受到破壞。

恩格爾還說：「即便這次空襲是自我防衛，不用國會授權，但根據戰爭權力法，總統仍須在48小時內通知國會。」

© 2020 AFP