雅加達暴雨成災 至少43死

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（法新社雅加達3日電） 印尼近日降下暴雨，引發暴洪和土石流災情，造成大雅加達地區至少43人喪命。印尼救難人員今天展開搜救行動，盼能找出失蹤人口，衛生當局也快速採取行動，防止疾病爆發。

自新年前夕降下的創紀錄豪雨，重創有3000萬人口的大雅加達地區，造成10多人下落不明，大片地區泡在水中，更有成千上萬人無家可歸。

當局表示，約有19萬2000居民被疏散至臨時避難所，許多人無法回到泡在水中的住宅，浸在水裡的地區充斥碎片垃圾，車輛翻覆，一片荒涼。

印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency）發言人威柏渥（Agus Wibowo）表示：「我們正促請那些家園仍浸在水裡的民眾，前往較安全的地方。」

國家災害應變總署指出，爪哇島南部的大雅加達和鄰近的利巴克（Lebak）地區，已有43人證實喪生。

許多地區的洪水逐漸退去，許多斷電的地區，電力也正恢復。

位於雅加達市郊、遭洪患重創的勿加西（Bekasi）滿城泥濘，街道上四處可見碎片垃圾，翻覆的車輛堆疊在一塊，有些建築物淹到兩層樓高。

© 2020 AFP