高污染老車 巴塞隆納頒令嚴限上路

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（法新社馬德里2日電） 為了減少空氣污染，西班牙第二大城巴塞隆納（Barcelona）今天實施一項禁令，一天當中絕大部分時間禁止老舊、污染較大的車輛開入市區。

2000年以前在西班牙登記的汽油車，以及2006年以前登記的柴油車，在平日上午7時到晚間8時均禁止於巴塞隆納街道上行駛，違反規定將面臨至少100歐元（約新台幣3426元）的罰款。

這類榜上有名的被禁車款，一年內還只被允許進入巴塞隆納市10次。

至於在西班牙境外登記的車輛，車主可以向巴塞隆納市政府申請許可，以便行駛市區。

另從2021年開始，老舊、污染較大的貨車、卡車和公車也將禁止上路。

這項新規定推出後，預計每天有約5萬輛車受影響，但可讓有害的二氧化氮排放量減少15%；汽車廢氣是二氧化氮的一大來源。

首都馬德里去年起已禁止車輛駛入老的市中心城區，區域以外的人若想開車進入，只能開電動車或其他低排放車輛。但儘管馬德里的規定比巴塞隆納的限制更嚴，但馬德里受影響的區域小了許多。

巴塞隆納極左派的市長柯勞（Ada Colau）提議，想學倫敦、斯德哥爾摩、米蘭等歐洲城市，引進徵收擁擠費的可能。

據巴塞隆納市衛生部門2017年的報告，巴塞隆納自2002年起，空氣中的碳、二氧化氮含量，就超過歐洲聯盟設定的標準。報告指出，該市糟糕的空氣品質，導致2010年到2017年間，平均每年有424人早死。

© 2020 AFP