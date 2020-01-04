伊朗揚言報復 擬運用不對稱戰爭經驗

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（法新社巴黎4日電） 美軍擊殺伊朗革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），伊朗揚言「嚴厲報復」，並可能運用自身的不對稱戰爭經驗，對付死對頭美國。

伊朗與伊拉克於1980至1988年展開長達8年的兩伊戰爭，伊朗因為這場傷亡慘重戰事體認到不對稱戰爭的優勢。加上伊朗在伊拉克、敘利亞、黎巴嫩及其他國家的強大影響力，意味伊朗可能擁有多種手段，可以在區域內對抗美國勢力。

至於報復蘇雷曼尼之死的選項，法新社彙整以下4個伊朗可能採取的手段。

●策動代理人戰爭掀起遍地烽火

從葉門叛軍青年運動（Houthi）、伊拉克什葉派民兵到黎巴嫩的真主黨（Hezbollah），伊朗在整個中東地區支持有實力可興風作浪的武裝勢力。

伊拉克即將成為主要的戰場，親伊朗的什葉派民兵可能力圖趕走駐在當地的美軍，顛覆伊拉克政府，製造新的國內政治危機。

已陷入政治與金融動蕩的黎巴嫩，真主黨可能會在當地製造麻煩，而葉門的和平希望也可能遭到打擊。

●網路攻擊

對伊朗而言，發動網路攻擊是更巧妙的方法。分析家研判，伊朗已加強攻擊西方國家網路基礎設施的能力，並已建置效忠伊朗的「網軍」。

非營利組織法國信息安全俱樂部（CLUSIF）負責人庫耶佐（Loic Guezo）表示，伊朗網路攻擊的首要之務就是摧毀水壩或電廠等工業目標。

●破壞原油供應

蘇雷曼尼遭狙殺，市場憂心中東原油供應恐受阻，國際油價聞訊大漲超過4%。最令人憂心的是伊朗可能封鎖戰略重要航道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

先前沙烏地阿拉伯煉油廠遇襲，西方國家指控伊朗是這起攻擊案的幕後指使者，而伊朗近幾個月來屢屢在波斯灣水域扣押油輪。

●發動軍事攻擊

最具毀滅性的情況莫過於伊朗發射彈道飛彈，攻擊美國、以色列或沙烏地阿拉伯在中東地區的設施，此舉將掀起全面性的區域衝突，不過分析人士表示，伊朗比較不可能發動軍事攻擊。

國際危機組織（International Crisis Group）伊拉克、敘利亞、黎巴嫩事務主任威門（Heiko Wimmen）表示：「基本的假設仍是美國與伊朗都想要對方讓步，而非直接開戰。」

但他說：「我們無法得知伊朗是否認為激烈升溫和報復是最佳策略，或者他們是否會採取慎重、甚至非暴力的因應之道。」

不過，所有的報複選項都會造成情勢迅速升高的風險，伊朗領導階層將審慎衡量對於政權造成的危害。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）伊朗專家塔巴泰白（Ariane Tabatabai）表示：「我們無法預測伊朗將選擇什麼方向，但我們了解，伊朗的行動是經過深思熟慮的，並會採取非常審慎的作為。」（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴、陳彥鈞）

© 2020 AFP