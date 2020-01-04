紐西蘭鯨魚集體擱淺 民眾揪甘心助游回大海

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（法新社威靈頓4日電） 紐西蘭北島今早至少有11頭鯨魚集體擱淺，約有1000名民眾趕到現場幫助它們，其中7頭鯨魚下午在船隻引導下重回海洋，但有4頭不幸喪生。

紐西蘭保育部（Department of Conservation）推文指出：「有7頭倖存的（短鰭）領航鯨已被引導離開馬塔朗吉港（Matarangi Harbour）。我們的工作人員正在埋葬其他4頭死鯨。」

約有1000名地方民眾及遊客在紐西蘭北島（North Island）科羅曼德爾半島（Coromandel Peninsula）馬塔朗吉岬（Matarangi Spit）安撫擱淺的鯨魚。

許多民眾攜帶毯子和一桶桶水前往相助，並在沙灘挖掘渠道以幫助鯨魚脫淺。在下午漲潮期間，這些鯨魚在義工的幫助下重回海里，並由多艘船隻引導遊到更深的海域。

海洋保育團體喬納計畫（Project Jonah）早前曾籲請受過訓練的醫護人員，前往馬塔朗吉協助鯨魚的救援行動。

喬納計畫在臉書專頁表示：「儘管地方民眾做得很好，但若您是受過訓練的醫療人員且正在本地區度假，您的幫助將深受感激。」

短鰭領航鯨是長鰭領航鯨的近親，後者時常在紐西蘭海域集體擱淺。兩年前，紐西蘭南島北端送別角（Farewell Spit）發生兩次擱淺，有逾330頭領航鯨死亡。

© 2020 AFP