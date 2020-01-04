美擊殺伊朗將領 稱他圖謀威脅美國人性命

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（法新社華盛頓3日電） 美國空襲擊斃伊朗軍事指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，蘇雷曼尼生前正在策畫採取行動，對美國公民的威脅迫在眉睫。

蘇雷曼尼是伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的國外行動分部指揮官，他稍早在伊拉克首都巴格達的國際機場遭空襲喪命。

蓬佩奧接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說：「他（蘇雷曼尼）正積極密謀在這個地區採取行動，他自己形容是大規模的行動，就算不是數百名恐怕也有數十名美國人陷入風險。」

蓬佩奧表示，「我們知道這次行動迫在眉睫」，但他並未詳細說明行動的性質。

他說：「我們的決策過程是依據以情報為基礎所做的評估。」

蓬佩奧花了一整天打電話給各國官員討論這次擊殺行動，伊朗方面已矢言「嚴厲報復」。

接到蓬佩奧電話的官員包括中國中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪、阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）、巴基斯坦陸軍參謀長巴吉瓦（Qamar Javed Bajwa），還有英國、德國、俄羅斯外交部長，以及阿拉伯聯合大公國阿布達比邦王儲兼三軍副統帥穆罕默德（Mohammed bin Zayed al-Nahyan）。

蓬佩奧還與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）通話，有賴於這名重要盟友，蓬佩奧感謝沙烏地阿拉伯當局向美國提供的堅定支持，以及認同伊斯蘭革命衛隊帶來長期且具攻擊性的威脅。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP